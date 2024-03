An der Uniklinik Magdeburg soll im Frühling eine Ambulanz für Geschlechtersensible Medizin eröffnen. Außerdem sollen erstmals auch Nachwuchswissenschaftler im Fachbereich ausgebildet werden.

Magdeburg - Die neue Professorin für geschlechtersensible Medizin am Uniklinikum Magdeburg, Ute Seeland, will in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt auch eine Ambulanz für Patienten eröffnen.