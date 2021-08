Mann im Saalekreis zu betrunken, um sein Fahrrad zu schieben

Landsberg - Ein Mann in einem Ort im Saalekreis ist so betrunken gewesen, dass er sein Fahrrad nicht mehr schieben konnte, umkippte, in eine Hecke fiel und sich leicht verletzte. Die Polizei war am Freitagvormittag eigentlich wegen eines vermeintlichen Unfalls nach Queis, einer Ortschaft der Stadt Landsberg, gerufen worden, wie die Behörde mitteilte. Es habe sich dann herausgestellt, dass der Mann sein Fahrrad geschoben habe, weil er sich als nicht mehr fahrtüchtig einschätzte. „Die Einschätzung schien auch zutreffend“, so die Polizei. Der Promillewert habe bei 3,5 gelegen.