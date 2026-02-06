weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  Sachsen-Anhalt: Mit 23 Jahren Mönch: Warum ein Mann ins Kloster ging

Sachsen-Anhalt Mit 23 Jahren Mönch: Warum ein Mann ins Kloster ging

Clemens Wilhelm entschied sich früh als Mönch zu leben. Heute ist er Prior im Kloster Huysburg. Wieso er sich für diese Lebensform entschied. Ein exklusiver Blick hinter die Klostermauern.

Von Elisabeth Köhli 06.02.2026, 17:45
Eine besondere Art zu leben: Bruder Jakobus ist Mönch im Kloster Huysburg nahe Halberstadt.
Dingelstedt/Magdeburg. - Seit 35 Jahren wird Clemens Wilhelm mit „Bruder Jakobus“ angesprochen. Der 58-Jährige leitet dort als Prior die Ordensgemeinschaft des Klosters Huysburg, einem katholischen Benediktinerkloster. In der Gemeinschaft leben fünf Mönche.