Sachsen-Anhalt Mit 23 Jahren Mönch: Warum ein Mann ins Kloster ging
Clemens Wilhelm entschied sich früh als Mönch zu leben. Heute ist er Prior im Kloster Huysburg. Wieso er sich für diese Lebensform entschied. Ein exklusiver Blick hinter die Klostermauern.
06.02.2026, 17:45
Dingelstedt/Magdeburg. - Seit 35 Jahren wird Clemens Wilhelm mit „Bruder Jakobus“ angesprochen. Der 58-Jährige leitet dort als Prior die Ordensgemeinschaft des Klosters Huysburg, einem katholischen Benediktinerkloster. In der Gemeinschaft leben fünf Mönche.