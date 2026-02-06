weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Zu wenig Schlachthöfe Schweinestau und Kartell-Ermittlungen: Bauern in Sachsen-Anhalt empört über Preisverfall

In Ostdeutschland gibt es nur noch einen Standort für Schweineschlachtungen. Produzenten aus Sachsen-Anhalt werden ihre Tiere nicht los.

Von Antonius Wollmann 06.02.2026, 18:40
Schweinemastbetriebe in Sachsen-Anhalt klagen über schlechte Bedingungen.
Schweinemastbetriebe in Sachsen-Anhalt klagen über schlechte Bedingungen. Foto: dpa

Magdeburg. - Der Schweinestau hat Sachsen-Anhalt erreicht. So kommt es beim Abtransport von Mastschweinen aus der Altmark zu Verzögerungen, wie Eike Krug von der Erzeugergemeinschaft Dähre (Altmarkkreis Salzwedel) berichtet. Das habe wesentlich mit der Schließung des Perleberger Fleischcenters im Dezember zu tun. Damit ist in Ostdeutschland für Schweineschlachtungen nur noch der in Weißenfels von der Premium Food Group (ehemals Tönnies Holding) betriebene Schlachthof übrig. Dort fehlten im Januar jedoch die Kapazitäten, um die Nachfrage der neuen Kunden zu bedienen.