Die Chorszene in Sachsen-Anhalt kann sich sehen lassen. Doch es gibt Probleme: wenig Nachwuchs, teure Probenräume, Chorleiter fehlen.

Probe des „Popchors“ Magdeburg. Am Keyboard Christel Kannerg, Geschäftsführerin des Landeschorverbandes und Leiterin des „Popchors“.

Magdeburg - Singe, wem Gesang gegeben – ist der Beginn eines bekannten Gedichts von Ludwig Uhland aus dem Jahr 1812. Und diesem Motto folgen in Sachsen-Anhalt mehr als 10.000 „Goldkehlchen“. Zu den Gesangsgemeinschaften gehört der „Popchor“ Magdeburg – das jüngste Kind der Chorszene im Land – gegründet im Herbst vergangenen Jahres.