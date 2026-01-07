weather schneegriesel
  3. Mord-Prozess: Frau bei Party getötet – Eltern nicht bei Verhandlung

Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Sicherungsverfahren am Landgericht Prozess nach Mord an Emma hat begonnen - Doch Eltern dürfen nicht dabei sein

Ein 16-Jähriger soll bei Dresden nach einer Raver-Party seine 21-jährige Freundin aus Magdeburg ermordet haben. In Sachsen begann am Mittwoch dazu das Sicherungsverfahren, ohne die Eltern als Nebenkläger.

Von Karolin Aertel und Matthias Fricke Aktualisiert: 08.01.2026, 11:26
Mit dem Bild erinnert der Vater von Emma an seine Tochter, die bei einer Party in Sachsen ermordet wurde.
Magdeburg/Dresden. - Angehörige der getöteten 21-jährigen Emma aus Magdeburg haben am Mittwoch vor dem Landgericht Dresden eine kleine Gedenkstelle errichtet. Ein Bild erinnert an die junge Raverin. Dabei stehen Blumen und zu einem Herz zusammengestellte Kerzen. Im Gerichtsgebäude selbst läuft zu diesem Zeitpunkt die Verhandlung gegen den damals 16-jährigen ehemaligen Freund vor der Jugendkammer.