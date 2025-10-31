Der Mord an Emma (21) aus Magdeburg erschüttert: Ihr 16-jähriger Freund soll sie nach einem Rave im Drogenrausch getötet haben. Nun beginnt ein Verfahren – ohne klassischen Strafprozess. Familie und Freunde kämpfen mit Trauer, Wut und Kritik an der Justiz.

Eltern der getöteten Emma (21) aus Magdeburg geschockt: Täter soll schuldunfähig sein

Die 21-jährige Emma aus Magdeburg wurde nach einem Rave in einem Wald bei Laußnitz tot aufgefunden - erstochen. Ein Kreuz markiert den Tatort. Der mutmaßliche Täter - ihr Freund - war laut Staatanwaltschaft zur Tatzeit schuldunfähig.

Magdeburg. - Der Mord an der 21-jährigen Emma aus Magdeburg löste Schock und Trauer aus. Am 18. Mai 2025 wurde Emma nach einem Rave in einem Wald bei Laußnitz getötet – beschuldigt wird ihr erst 16-jähriger Freund. Im Drogenrausch soll er mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Emma starb noch am Tatort.