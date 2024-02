Mit dem Bundestags-Gruppenstatus im Rücken will die Linkspartei wieder in die Offensive kommen. Zwei Frauenpolitikerinnen gehen in Sachsen-Anhalt voran.

Magdeburg - Nach all dem Zoff in der Linken, der Abspaltung des Wagenknecht-Anhangs und damit dem Ende der Bundestagsfraktion will die Partei als bestätigte Gruppe im Parlament insgesamt wieder Fuß fassen. Dazu ist ein linkes Frauen-Duo in dieser Woche in Sachsen-Anhalt unterwegs – Heidi Reichinnek und Eva von Angern. Die Bundestagsabgeordnete Reichinnek macht einen Heimatbesuch, sie stammt aus Sachsen-Anhalt. Von Angern führt die Linken-Landtagsfraktion.