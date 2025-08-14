Die Prüfrechte des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt sollen erweitert werden. Darüber bestehe Einigkeit in der schwarz-rot-gelben Koalition, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Donnerstag nach einer Klausurtagung.

Plan: Landesrechnungshof darf in Sachsen-Anhalt künftig auch Sozialverbände kontrollieren

Magdeburg - Geplant ist laut Heuer, dass die unabhängige Kontrollbehörde künftig auch Sozial- und Wohlfahrtsverbände im Land – zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe, Caritas oder Diakonie – unter die Lupe nehmen kann.