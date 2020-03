Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat neue Streifenwagen bekommen. Die Volksstimme hat sich deren inneren Werte näher angeschaut.

Magdeburg l Sichtlich stolz sitzt Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) in einem der neuen Ford S-Max der Landespolizei. Erstmals kommen die "familienfreundlichen" Sportvans in Sachsen-Anhalt zum Einsatz. Insgesamt 47 Stück wurden erstmal beschafft und sollen gemeinsam mit zwölf weiteren VW Tiguan Allspace einen Teil der in die Jahre gekommenen VW Passat und Ford Mondeo ablösen. Doch was können die neuen Fahrzuge eigentlich und was haben sie an Ausstattung dabei?

Allzweckwaffe Tiguan

Der VW Tiguan Allspace kommt mit satten 150 PS und Allradantrieb um die Ecke. Der Wolfsburger soll vor allem in Regionen mit schwierigem Gelände (z.B. Harz) und bei der Wasserschutzpolizei zum Einsatz komen. Genauso wie in in den S-Max kommt erstmals ein neues Verladesystem zum Einsatz, jedoch fällt dieses im Tiguan kleiner aus, da dessen Kofferraum kleiner ist.

Technische Daten

Beschafft: 12

Hubraum (ccm): 1966

Höchstleistung (PS): 150

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 198

Beschleunigung 0-100 km/h in s: 9,7

Sonderausstattung: u.a. Sondersignalanlage Hänsch DBS 4000, Rückwarnsystem, Infarot LED, abschließbarer Waffenkasten für MP5 im Kofferraum

Geräumiger Stadtwagen

Auch der knapp zwei Tonnen schwere Ford S-Max ist mit einem 150 PS starken Motor ausgestattet. Das wenige Raumwunder soll in allen Polizeiinspektionen des Landes eingesetzt werden. Hier fällt das eigens für Sachsen-Anhalt produzierte Ladesystem größer aus als beim Tiguan.

Technische Daten

Beschafft: 47

Hubraum (ccm): 1997

Höchstleistung (PS): 150

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 196

Beschleunigung 0-100 km/h in s: 10,8

Sonderausstattung: u.a. Sondersignalanlage Hänsch DBS 4000, Rückwarnsystem, Infarot LED, abschließbarer Waffenkasten für MP5 im Kofferraum