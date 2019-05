Nahe Zeitz sind sind am Sonntag nach einem Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Zeitz (dpa) l Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Zeitz im Burgenlandkreis sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Verursacher und seine Beifahrerin starben wenig später.

Die beiden Insassen des anderen Wagens – eine Frau und ein Mann – überlebten schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 2 wurde in beide Richtungen gesperrt. Das Alter der Opfer war noch nicht bekannt.