Innenministerium legt Liste vor Polizisten in Sachsen-Anhalt unter Extremismusverdacht

Chats mit rechtsextremistischen Inhalten, „Sieg Heil“-Ruf in einer Sportarena oder Hitlergruß am Strand in Polen. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) geht rechtsextremen Verdachtsfällen bei der Landespolizei nach. Was sagt sie dazu?