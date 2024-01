Nach dem Geheimtreffen von Rechtsradikalen in Potsdam, wo die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant wurde, protestieren Zehntausende in Deutschland gegen Rechtsextremismus. Wo am Wochenende Versammlungen in Sachsen-Anhalt geplant sind.

Wo finden am Wochenende Demos gegen rechts in Sachsen-Anhalt statt?

In ganz Deutschland werden an diesem Wochenende zehntausende Menschen bei Demos gegen rechts erwartet. In Sachsen-Anhalt finden Demos in Halle und Magdeburg statt.

Halle (Saale)/Magdeburg. Bundesweit sind an diesem Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen rechts geplant, um ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus zu setzen.

Auslöser dafür ist war geheime Treffen Rechtsextremer in Potsdam, bei dem über die massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland gesprochen wurde. Auch ein hochrangiger Vertreter der AfD Sachsen-Anhalt war mit dabei.

Protest gegen die AfD und ihre Helfer: Magdeburg und Halle mit Demos gegen rechts am Wochenende

Die meisten Teilnehmer in Sachsen-Anhalt werden bei der Kundgebung in Halle erwartet. Diese findet am 20. Januar um 14 Uhr auf dem August-Bebel-Platz statt. Nach Polizeiangaben sind 1.000 Menschen gemeldet.

Die Demonstration steht unter dem Titel „Dem Rechtsruck widersetzen“ und ist vom überparteilichen Bündnis „Halle gegen Rechts“ angemeldet.

In Magdeburg finden am Sonnabend mehrere Kundgebungen gegen rechts statt. Eine Veranstaltung beginnt am 20. Januar um 12 Uhr am Willy-Brandt-Platz (Bahnhofsvorplatz). Die zweite findet um 14 Uhr am Rathaus beziehungsweise am Guericke-Denkmal statt.

Mehrere Versammlungen gegen Rechtsextreme am Samstag in Magdeburg

Laut Polizei findet mehrere Demos und Umzüge tagsüber von 9 bis 21 Uhr im Bereich der Innenstadt in den Vierteln Alte und Neue Neustadt sowie Stadtfeld Ost und West statt.

Am späten Nachmittag soll es zudem eine Abschlusskundgebung auf dem Domplatz geben. Die Polizei rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern.

In Stendal kam es bereits vor ein paar Tagen zu einer spontanen Demo mit rund 100 Leuten auf dem Marktplatz. Am Montagabend folgen etwa 200 Menschen dem Aufruf von "Dessau Nazifrei" und versammelten sich kurzfristig zu einer Demo in der Muldstraße.

Leipzig, Braunschweig, Dresden: Weitere Demos gegen Rechtsextremismus in der Umgebung Sachsen-Anhalts

In Leipzig findet am 21. Januar eine Demo um 15 Uhr auf dem Marktplatz statt. Treffpunkt am 21. Januar in Perleberg ist der Große Markt um 14 Uhr.

Weitere Demos gegen rechts finden am Wochenende in ganz Deutschland statt. Unter anderem am 20. Januar um 14 Uhr auf dem Schlossplatz in Braunschweig und am 21. Januar um 14 Uhr auf dem Schlossplatz in Dresden.