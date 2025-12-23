In einer Manufaktur in der Altmark werden Kerzen hergestellt - als Stumpen, Krippen und Weihnachtsbaum.

Kalbe/Milde. - Anja Keßler streift sich einen Handschuh über. Der Topf auf dem Kocher ist zu heiß, um ihn mit der bloßen Hand anzufassen. Dann gießt sie die Flüssigkeit vorsichtig in die Formen, die mit gelben, blauen, roten, grünen Gummis zusammengehalten werden und schon ein wenig aussehen wie fertige Kerzen. Aber es ist Silikon, das dem flüssigen Bienenwachs die Form vorgibt.