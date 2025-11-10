weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Kultur
    4. >

  4. Theater Magdeburg zeigt „Oklahoma!“: Besetzung steht: Wer singt im Musical auf dem Domplatz?

Theater Magdeburg zeigt „Oklahoma!“ Besetzung steht: Wer singt im Musical auf dem Domplatz?

Für das Open Air des Theaters Magdeburg „Oklahoma!“ steht die Besetzung fest.

Von Grit Warnat 10.11.2025, 18:30
Kerstin Ibald als Mrs. Danvers in „Rebecca“.
Kerstin Ibald als Mrs. Danvers in „Rebecca“. Foto: andreas lander

Magdeburg. - Die Besetzungsliste für das Domplatz-Open-Air im kommenden Jahr ist vollständig. Wie das Theater Magdeburg gestern mitteilte, werden im Musical „Oklahoma!“ Sabrina Weckerlin, Jan-Philipp Rekeszus, Alexander Auler und Kerstin Ibald zu erleben sein. Der US-amerikanische Rodgers-and-Hammerstein-Klassiker, der recht selten auf Spielplänen deutscher Bühnen steht, hat am 19. Juni 2026 Premiere vor dem Magdeburger Dom.