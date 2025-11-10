Für das Open Air des Theaters Magdeburg „Oklahoma!“ steht die Besetzung fest.

Besetzung steht: Wer singt im Musical auf dem Domplatz?

Magdeburg. - Die Besetzungsliste für das Domplatz-Open-Air im kommenden Jahr ist vollständig. Wie das Theater Magdeburg gestern mitteilte, werden im Musical „Oklahoma!“ Sabrina Weckerlin, Jan-Philipp Rekeszus, Alexander Auler und Kerstin Ibald zu erleben sein. Der US-amerikanische Rodgers-and-Hammerstein-Klassiker, der recht selten auf Spielplänen deutscher Bühnen steht, hat am 19. Juni 2026 Premiere vor dem Magdeburger Dom.