Ein Abend in Magdeburg für Astrid Lindgren

Magdeburg - Gesine Cukrowski ist Schauspielerin. Sie hat in etlichen Kino- und Fernsehproduktionen gespielt. Bekannt ist sie vielen Fernsehzuschauern von ihrer Serienhauptrolle als Gerichtsmedizinerin in der ZDF-Krimi-Serie „Der letzte Zeuge“. Jahrelang spielte sie an der Seite von Ulrich Mühe. Jetzt hat die Berlinerin ein ganz neues Projekt: Einen Abend für Astrid Lindgren (1907-2002). Die bekannte schwedische Kinderbuchautorin wäre am 14. November 115 Jahre alt geworden. Am 23. Oktober schlüpft Gesine Cukrowski im Opernhaus Magdeburg in die Rolle der großen schwedischen Autorin. Dass Cukrowksi an diesem Gastspieltag Geburtstag feiert, zeigt dass der Abend für sie Herzenssache ist.