Der iPhone-Hersteller Apple nimmt aktuell neue Bilder für seinen Kartendienst „Apple Maps“ auf. Auch in ganz Sachsen-Anhalt sollen die Kamera-Autos unterwegs sein.

Magdeburg - Der US-Technologiekonzern Apple nimmt neue Bilder für seinen Kartendienst „Apple Maps“ auf. Dafür werden die Kamera-Fahrzeuge in allen deutschen Bundesländern unterwegs sein, kündigte das Unternehmen an. Betroffen sind auch alle Landkreise und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt. Die Aufnahmen sollen bis zum 15. August abgeschlossen sein.

Apple nutzt größtenteils Fahrzeuge, auf denen Kameras installiert sind. In Großstädten wie München werden aber auch Aufnahmen zu Fuß entstehen. Aus den Bildern kann Apple auch Daten wie die Namen von Straßen und Geschäften sowie Verkehrszeichen herausziehen, berichtet der „Spiegel“.

So können Sie eine Verpixelung bei Apple Maps beantragen

Apple werde Gesichter und Nummernschilder auf den Bildern unkenntlich machen, verspricht das Unternehmen. Wer eine Verpixelung, etwa seines Gesichtes oder des eigenen Hauses, erreichen will, kann das per E-Mail an Apple beantragen.

Apple Maps ist vergleichbar mit dem Dienst Street View des Konkurrenten Google. Dessen Fahrzeuge waren in Sachsen-Anhalt zuletzt im vergangenen Sommer unterwegs. Apples Fahrzeuge befuhren Deutschland erstmals im Jahr 2019.