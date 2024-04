Der Durchbruch der E-Autos lässt auf sich warten, stattdessen boomt aktuell wieder der Verbrenner. Das hat Folgen für Zulieferer wie GAW in Wernigerode.

GAW in Wernigerode baut vor allem für Volkswagen.

Wernigerode - Die Lage ist für einen Industriebetrieb wohl einmalig. Vom Werkstor der Getriebe- und Antriebstechnik (GAW) sind es nur wenige Schritte bis in die historische Altstadt von Wernigerode mit ihren Fachwerkhäusern. „Besonders häufig bin ich aber nicht in der Innenstadt“, gesteht Thomas Gudella. Als Werksleiter bleibt ihm dafür kaum Zeit. Zu dynamisch ist die Geschäftslage in der Automobilbranche und damit auch die seines Betriebs.