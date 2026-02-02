In Sachsen-Anhalt wird weniger Bier getrunken. Anders als im Bundesschnitt fällt der Rückgang aber gering aus. Was die Gründe für den Trend sind - und wo in Deutschland der Bierverkauf deutlich stärker einbricht.

Anstoßen mit Hasseröder-Bier bei der Eisleber Wiese: In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen 174 Millionen Liter Bier verkauft - weniger als im Jahr davor.

Magdeburg - Das Bier – alkoholisches Lieblingsgetränk der Deutschen ist in Sachsen-Anhalt auf dem Rückzug. Wie das Statistische Bundesamt informierte, wurden 2025 landesweit gut 174 Millionen Liter Bier verkauft. Das sind 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr (gut 178 Millionen Liter.) Der Rückgang fällt allerdings geringer aus als im Bundesschnitt (von 8,3 auf 7,8 Milliarden Liter – minus sechs Prozent).