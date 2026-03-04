Bisher müssen die Länder zwei Prozent ihrer Fläche für Windenergie bereitstellen. Die CDU stellt das nun in Frage und hat eine andere Idee. Die Reaktionen aus Sachsen-Anhalt fallen teils deutlich aus.

Magdeburg - Zwischen Social-Media-Verbot und Lifestyle-Teilzeit ging ein weiterer Beschluss des CDU-Parteitags im Februar bisher völlig unter: Die Partei will am Zwei-Prozent-Ziel für die Windkraft rütteln. Die Vorgabe stammt noch von der Ampelregierung. Demnach sollen bis 2032 zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windkraft vorgesehen sein – in Sachsen-Anhalt sogar 2,2 Prozent. Nun ist die CDU im Bund an der Macht und stellt die Flächenziele in Frage.