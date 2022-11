Darum sammeln Frisöre in Sachsen-Anhalt die Haare ihrer Kunden

Haare müssen nicht im Müll landen. Viele Frisörsalons in Sachsen-Anhalt sammeln ihre Schnittreste. Das hat auch das Interesse eines Magdeburger Forschungsteams geweckt.

Inga Söllig sammelt in ihrem Frisörsalon in Magdeburg die Haare ihrer Kunden.

Magdeburg - Die Frisörin schneidet die Haare ab, sie fallen zu Boden und am Ende landen sie zusammengekehrt im Müll. So läuft es bei einem Frisörbesuch meistens. Aber viele Salons in ganz Deutschland machen es jetzt anders und sammeln die Schnittreste. Denn die Haare können mehr, als man denkt.