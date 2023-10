Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Café am Rathaus in Gardelegen. Die Gaststätte und Pension „Zur Glocke“ in Parchau. Die Fischerstube in Warnau. Innerhalb nur weniger Wochen machten gleich mehrere traditionsreiche Gaststätten im nördlichen Sachsen-Anhalt dicht oder kündigten das Aus an. Steht das Land vor einer Schließungswelle in der Gastronomie?