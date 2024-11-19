Der Ausbau der A14 zwischen Magdeburg und Schwerin macht 2025 wichtige Schritte. Besonders im Fokus stehen die Arbeiten zwischen Lüderitz und Stendal. Immer wieder gibt es Verzögerungen beim Bau.

A14-Nordverlängerung: So geht es 2025 beim Autobahnbau in Sachsen-Anhalt weiter

Über 155 Kilometer misst die A14-Nordverlängerung - doch bis zur Fertigstellung ist noch Geduld gefragt.

Stendal/Magdeburg. - Der A14-Lückenschluss zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin ist das derzeit größte Autobahnneubauprojekt Deutschlands und eine scheinbar unendliche Geschichte.

Insgesamt hat die Strecke Magdeburg-Wittenberge-Schwerin eine Länge von 155 Kilometern. 97 Kilometer davon führen durch Sachsen-Anhalt. Für den Bau wurde die Strecke durch Sachsen-Anhalt in acht Abschnitte, sogenannte Verkehrseinheiten (VKE), unterteilt. Nach langen Verzögerungen kommen die Bauarbeiten inzwischen gut voran und einige Abschnitte sind bereits befahrbar.

Derzeit wird südlich von Stendal an der A14 gebaut. Dort soll das sechs Kilometer lange Teilstück der Nordverlängerung von Lüderitz bis an die B188 bei Stendal ausgebaut werden.

An welchen Abschnitten der A14 wird aktuell gebaut?

Bis zum Sommer 2026 soll der A14-Abschnitt von Lüderitz bis zur Anschlussstelle der B188 in Stendal fertiggestellt sein. Steffen Kauert, Projektleiter und Chef der Niederlassung Magdeburg der Autobahn GmbH, erklärt, dass mit der Anbindung der neuen Autobahn Magdeburg-Schwerin an das Fernstraßennetz eine weitere deutliche Verbesserung für die Autofahrer erreicht wird.

Für den Bauabschnitt der A14-Nordverlängerung wurden rund 170 Millionen Euro kalkuliert.

Verzögerungen gab es beim Umbau der Abfahrt Lüderitz bei Stendal. Im Februar sollte der Verkehr umgelegt und die Abfahrt freigegeben werden. An dem Unfallschwerpunkt stehen wegen der Verzögerungen noch Nacharbeiten, unter anderem an der Markierung, an. Anlass für die rund 150.000 Euro teure Umgestaltung waren mehrere schwere Unfälle am bisherigen Ausbauende der A14 bei Lüderitz im Sommer 2024.

Seit 2023 ist der A 14-Abschnitt von Colbitz bis Lüderitz frei. Als Nächstes folgen Baumaßnahmen bis zur Anschlussstelle Stendal. Dort schließt die A 14 an die vorhandene Stendaler Stadtumfahrung der B 188 an. Grafik: Tobias Büttner

Der restliche Abschnitt von Lüderitz bis zur Anschlussstelle Osterburg soll bis 2028 fertig sein. Dabei stellt besonders die Querung der Uchte und von drei Bahnstrecken die Arbeiter vor technische Herausforderungen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt der weiche Bauuntergrund dar. Deswegen wurde die Bauzeit auf weitere drei bis vier Jahre verlängert.

In Sachsen-Anhalt baut die Deges außerdem seit Dezember 2023 zwischen den Anschlussstellen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt. Geplant ist die Fertigstellung des Teilabschnitts im Jahr 2029.

Für die Strecke Seehausen-Nord - Wittenberge laufen die Bauarbeiten. 2025 sollen die Arbeiten beendet werden, sodass im Frühjahr 2026 der Verkehr rollen kann.

Die Abschnitte Osterburg - Seehausen-Nord sowie Wittenberge – Karstädt sind in der Bauvorbereitung. Bis Ende 2026 sollen die bauvorbereitenden Arbeiten zwischen Seehausen und Osterburg abgeschlossen sein. 2027 sollen die Arbeiten an der Verlängerung der A 14 beginnen.

A14-Nordverlängerung: Welche Bauschwerpunkte gibt es 2025?

Schwerpunkt der Autobahngesellschaft wird 2025 der Streckenbau zwischen Lüderitz und Stendal sein. Die Bauarbeiten sollen am 30. Juni 2025 beginnen. Zudem haben drei Bahnbauwerke Priorität. Im Bereich der Deges werden zwischen Seehausen-Nord und Wittenberge die Strecken- und Brückenbauarbeiten fortgesetzt.

Für die Elbebrücke Wittenberge erfolgten im Januar und Frühjahr 2025 die letzten beiden Verschübe des Stahlüberbaus der künftigen Strombrücke. Die Hauptleistungen im Brückenbau werden 2025 abgeschlossen, letzte Arbeiten bis Frühjahr 2026 erledigt, heißt es.

Der zweite Überschub eines Teilstücks der Brücke wurde im Juli 2024 eingesetzt. Die A14-Elbbrücke ist mittlerweile 124 Meter lang.

Video: Großbaustelle A14 in Sachsen-Anhalt: So geht der Bau der Elbbrücke bei Wittenberge voran (Kamera: Andreas König, Vertonung: Christian Kadlubietz, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Im Januar 2025 ist die Brücke erneut weiter verschoben worden. 90 Prozent der Länge seien laut der Projektleiterin der Projektmanagementgesellschaft Deges, Kathrin Fiedler, geschafft. Die letzte Verschiebung fand im April statt. Eine hydraulische Litzenhubanlage verschob die rund 8.500 Tonnen schwere Stahlkonstruktion in Richtung Trennpfeiler südlich der Elbe.

Der letzte Verschub der A-14-Brücke über die Elbe von Wittenberge hat begonnen. Foto: dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Zusätzlich wurde das letzte Stück der Brücke um 3,25 Meter angehoben – mithilfe sogenannter Klettertürme. Der Brückenvorschub erfolgte mit maximal zehn Metern pro Stunde.

Nach dem erfolgreichen Brückenschlag am 30. April sollen als Nächstes die Stahlteile zusammengeschweißt werden. Im Frühjahr 2026 soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.

A14-Bau: Hat Brückenschlag über die Elbe in den Kreis Stendal funktioniert? Kamera: Ralf Franke/Andreas König, Schnitt Christian Kadlubietz Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Doch die neue A14-Brücke bei Wittenberge hat nicht nur Vorteile. Die parallel verlaufende B189 wird künftig überbaut, wodurch die Bundesstraße verschwindet. Die bestehende, sanierungsbedürftige Elbebrücke der B189 wird abgerissen und vom Land Sachsen-Anhalt an gleicher Stelle neu errichtet. Für die Anwohner bedeutet das vorerst erhebliche Einschränkungen.

Zwischen Wittenberge und Karstädt sind die Archäologen unterwegs. Außerdem stehen Fällarbeiten, der Baubeginn für zwei Kreisverkehre, der Umbau der B189 sowie Leitungsverlegungen auf dem Programm.

Im Sommer 2025 soll der Knotenpunkt Döbbelin unter Vollsperrung der B188 ausgebaut werden, was den finalen Ausbau der neuen Straße einschließt. Mit der Fertigstellung dieses Abschnitts schreitet auch die A14-Nordverlängerung weiter voran, während sich die Lebensräume vieler Tiere in der Umgebung verändern.

A14-Baustelle bei Möhringen: Schwieriger Boden und vier Brücken auf engem Raum

Bei Möhringen an der A14 müssen auf wenigen Kilometern vier Brücken gebaut werden: drei über Bahnstrecken und eine über die Uchte. Die Bauarbeiten gestalten sich schwierig, da der Boden als besonders problematisch gilt und tief gegründet werden muss. Eine Fertigstellung dieses Abschnitts wird frühestens 2028 erwartet.

Im Vergleich zur aufwendigen Elbbrücke bei Wittenberge sind die Brückenbauwerke hier allerdings einfacher, da nur Betonteile verwendet werden. Der Baugrund wechselt auf kurzer Strecke stark – von sumpfig bis sandig – was zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Wegen der langen Trockenheit muss die Baustelle teilweise sogar gewässert werden, um Staub zu binden.

Marode Brücke zwischen Seehausen und Wittenberge - Abriss beginnt 2026

Ab September 2026 wird die marode Elbbrücke der B189 zwischen Seehausen und Wittenberge abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dafür sind gut drei Jahre vorgesehen. Die Kosten liegen bei rund 100 Millionen Euro.

Der Start verzögerte sich, weil erst die parrallel verlaufende A14-Elbbrücke fertiggestellt sein muss. Sie soll laut Bund bis 31. August 2026 freigegeben werden.

Während der Arbeiten soll der Verkehr über die A14 laufen. Zunächst steht 2026 aber nur eine Fahrbahn zur Verfügung, vierspurig wird es erst Mitte 2027. Pendler müssen deswegen teils 40 bis 50 Kilometer mehr fahren.

Stillstand bei Hosenträger-Variante: Keine B190n-Verlängerung vor 2030

Das Projekt zur sogenannten Hosenträger-Variante – bestehend aus dem A14-Lückenschluss, der A39-Verlängerung und der Bundesstraße B190n – gerät zunehmend ins Wanken. Während der Ausbau der A14 zumindest langsam vorangeht, herrscht bei der A39 und der B190n nahezu Stillstand.

A14, A39 und B190n: Aktueller Stand der Bauarbeiten und Planungen der sogenannten Hosenträger-Variante in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Grafik: MGM/Kroschel

Die Verlängerung der B190n bis zur Landesgrenze von Sachsen-Anhalt ist inzwischen komplett vom Tisch. Zwar wurde die Streckenführung bereits 2011 bestätigt, doch im Bundesverkehrswegeplan wurde das Vorhaben verschoben – ein Baubeginn vor 2030 ist damit unwahrscheinlich.

Welche A14-Abschnitte werden als nächste für den Verkehr freigegeben?

Eigentlich sollte Ende 2025 das sechs Kilometer lange Stück von Lüderitz bis zur Anschlussstelle Stendal an der B188 ans Netz gehen. Doch wie bekannt wurde, hängen die Bauarbeiten einige Monate hinterher. Nach dem der Fertigstellungstermin schon einem ins Frühjahr 2026 verschoben wurde, wurde er kürzlich auf den Sommer verlegt.

Grund dafür sind die verspäteten Setzungen des Dammes vor Stendal. Dieser überquert künftig die B188, die Uchte und mehrere Bahngleise und wurde wegen hoher Grundwasserstände und Naturschutzauflagen nötig. Der Einbau des Betons soll im September beginnen und bis März 2026 abgeschlossen sein.

Ein wichtiger Abschnitt der A14: Mit dem sechs Kilometer langen Stück bei Lüderitz erhält Stendal erstmals Anschluss an das deutsche Autbahnnetz. Grafik: Mitteldeutsche Redaktionsmanagement GmbH

Das folgende Stück bis Osterburg soll 2028 befahrbar sein. Eine frühere Freigabe des sechs Kilometer langen Stücks bis Uenglingen (Anschlussstelle Stendal-Mitte) ist keine Option. Dadurch würde der Durchgangsverkehr Richtung Stendal-Stadtzentrum gelenkt.

A14-Brücke bei Samswegen ist fertig, aber andere Brücke sorgt für Ärger bei Anwohnern

Zum Ausbau der A14 gehören auch die Überführungen. Die Brücke der Landesstraße 44 bei Samswegen wurde am 20. Dezember 2024 freigegeben. Die Freigabe des Radwegs erfolgte im Frühjahr 2025.

Die Planungen für die etwa 80 Meter lange Brücke über den Mittellandkanal sollen bis zum Frühjahr fertiggestellt werden, sodass die Bauarbeiten 2026 anfangen können.

Aufatmen können die Bürger in Samswegen und Jersleben indes nicht, denn die Kreistraße 1160 zwischen den beiden Städten wir für rund anderthalb Jahre voll gesperrt, weil dort im Zuge des A14-Lückenschlusses eine Brücke gebaut wird. Anwohner müsen mit erheblichen Umwegen rechnen. Unternehmen in Samswegen rechnen mit starken Umsatzeinbußen.

Bauplanung der A14 zwischen Osterburg und Seehausen kommt nicht vorwärts

Nach zwei Jahren der Ablehnung einer ersten Klage gegen den Bau des Abschnitts zwischen Seehausen und Osterburg gibt es einen Termin für den Baustart für den Abschnitt. Der Bau soll 2027 starten und drei Jahre später abgeschlossen werden.

Zur Erinnerung: 2021 hatten Klimaaktivisten den Wald in Losse bei Seehausen besetzt. Sie verschanzten sich im Forst und in den Bäumen, bis sie 2022 durch einen Großeinsatz der Polizei geräumt wurden. Die Klage gegen den Bau des Abschnitts zwischen Seehausen und Osterburg wurde abgelegt.

Doch damit waren die Auseinandersetzungen vor Gericht noch nicht beendet: Im Juli 2024 klagte der Naturfreunde-Bundesverband erneut gegen den Bau der A14. Dieses Mal ging es um den Bau zwischen Wittenberge und Kärstädt in Brandenburg. Im August 2024 wurde die Klage jedoch zurückgezogen.

A14-Nordverlängerung: Was wurde bisher gemacht?

Die gesamte Neubautrasse der A14 hat laut Deges eine Länge von über 155 Kilometern. Die Autobahn soll durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern führen.

"Im Zuge des A14-Lückenschlusses entstehen 96,9 Kilometer in Sachsen-Anhalt, 32,1 Kilometer in Brandenburg und 25,8 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern", so die Deges.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Autobahn 14 bereits vollständig fertiggestellt und in Betrieb. In Brandenburg plant die Deges aktuell den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt. Der Abschnitt zwischen Karstädt und Groß Warnow befindet sich seit 2015 in Betrieb.

In Sachsen-Anhalt sind 30 Kilometer befahrbar. Der erste Bauabschnitt zwischen Wolmirstedt und Colbitz wurde am 29. Oktober 2014 für den Verkehr freigegeben - also vor gut zehn Jahren. Die Verkehrsfreigabe für den Autobahnabschnitt bei Dolle erfolgte am 14. September 2020. Die knapp 15 Kilometer lange Strecke zwischen den AS Tangerhütte (bei Dolle) und Lüderitz folgte am 14. Dezember 2023.

Warum dauert die A14-Nordverlängerung so lang?

Bereits vor mehr als 20 Jahren, am 1. Juli 2004, hatte der Deutsche Bundestag die A14-Nordverlängerung beschlossen. Offizieller Baustart für den ersten, knapp sechs Kilometer langen Abschnitt Wolmirstedt - Colbitz war am 30. November 2011.

Doch immer wieder wurde über das Baurecht gestritten. Umweltschützer und Anwohner klagten wiederholt vor dem Bundesverwaltungsgericht. Hinzu kommt die anspruchsvolle Streckenführung, die viele ökologisch streng geschützte Bereiche berührt, Straßen, Bahnstrecken und Wasserstraßen überwindet.

Laut Autobahngesellschaft habe der eigentliche „Bau“, also die Phase, nachdem das Baurecht offiziell vorlag, in der Regel nicht lange gedauert. Die Bauzeiten seien meist genau eingehalten oder sogar vorfristig abgeschlossen worden.

Wann ist die A14 komplett fertig?

Ziel der Autobahngesellschaft ist es, kurzfristig die Freigabe des Abschnittes bis Stendal bis Ende 2025 zu schaffen. Nach „aktueller Planung und bei bedarfsgerechter Finanzierung“ rechnet die Deges mit der Fertigstellung ihrer Abschnitte bis 2030. Dann dürfte die A14-Nordverlängerung durchgehend befahrbar sein.

Was kostet die Nordverlängerung der A14 insgesamt?

Die veranschlagten Kosten für die A14-Nordverlängerung haben die Marke von zwei Milliarden Euro überschritten. Die Gesamtkosten des Lückenschlusses einschließlich der bereits fertiggestellten Abschnitte belaufen sich laut Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach aktuellem Stand auf rund 2,3 Milliarden Euro.

Zuletzt war von 1,9 Milliarden Euro die Rede gewesen. Kostensteigerungen basierten im Wesentlichen auf der allgemeinen Baupreisentwicklung, so das Ministerium.

A14-Nordverlängerung: Örtliche Unternehmen profitieren von Baumaßnahmen

Viele örtliche Unternehmen profitieren vom Bau der A14-Nordverlängerung. Darunter fällt auch Ost Bau.

Die Firma ist mittlerweile mit 512 Beschäftigten der mitarbeiterstärkste Betrieb in den beiden Landkreisen Stendal und Salzwedel.