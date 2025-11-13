Nach sechs Monaten neuer Bundesregierung hat sich die Stimmung in Sachsen-Anhalt wieder deutlich verschlechtert - vor allem in einer Branche. Die Unternehmen hoffen weiter auf versprochene Reformen.

„Man ist einfach zermürbt“ - Optimismus in Sachsen-Anhalts Unternehmen verflogen

Die Baubranche soll vom Sondervermögen für Infrastruktur profitieren.

Magdeburg - Die Stimmung in der Wirtschaft im Norden von Sachsen-Anhalt hat sich nach dem Frühjahrs-Hoch wieder deutlich verschlechtert. Eine wirtschaftliche Belebung in den vergangenen sechs Monaten ist in den neuen Konjunkturumfragen von Handwerkskammer Magdeburg und Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg nicht erkennbar. Das hat laut Ralf Luther vor allem einen Grund.