Wirtschaft Oerlikon gibt Termin für Schließung des Werks in Barleben bekannt

Das Schweizer Unternehmen Oerlikon will seine Aktivitäten im Bereich 3D-Druck in den USA bündeln. Das bedeutet das Aus für das Werk mit 120 Mitarbeitern in Barleben. Der Termin für die Schließung steht jetzt fest.