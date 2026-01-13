Erfolgreicher Autohändler Magdeburger auf Erfolgskurs: Schubert Motors expandiert in Sachsen-Anhalt und Thüringen
Schubert Motors wächst weiter: Mit der Übernahme von Autohaus Fritze gibt es neue Standorte in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch das Markenportfolio wird erweitert.
Aktualisiert: 15.01.2026, 10:59
Magdeburg. - Schubert Motors aus Magdeburg ist weiter auf Wachstumskurs. Am Montagabend verkündete die Unternehmensgruppe, die mehrere Autohäuser betreibt und im Rennsport aktiv ist, die Übernahme des im südlichen Sachsen-Anhalt und Nordthüringen beheimateten Autohändlers Autohaus Fritze.