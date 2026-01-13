Schubert Motors wächst weiter: Mit der Übernahme von Autohaus Fritze gibt es neue Standorte in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch das Markenportfolio wird erweitert.

Magdeburger auf Erfolgskurs: Schubert Motors expandiert in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Schubert Motors Unternehmensgruppe hat auch eine Rennteam. Jetzt übernimmt das Unternehmen das Autohaus Fritze und erweitert sein Filialnetz in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Neue Marken ergänzen das Portfolio.

Magdeburg. - Schubert Motors aus Magdeburg ist weiter auf Wachstumskurs. Am Montagabend verkündete die Unternehmensgruppe, die mehrere Autohäuser betreibt und im Rennsport aktiv ist, die Übernahme des im südlichen Sachsen-Anhalt und Nordthüringen beheimateten Autohändlers Autohaus Fritze.