So hat Sachsen-Anhalt um die Ansiedlung des Chip-Riesen Intel in Magdeburg gekämpft

Der Chip-Riese Intel will offenbar in Magdeburg bis zu 50 Milliarden Euro investieren.

Magdeburg - Es war an einem Tag im vorigen September, da wurden wichtige Weichen gestellt für den Beginn einer möglichen Erfolgsgeschichte in Sachsen-Anhalt. Damals trafen sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Intel-Chef Pat Gelsinger im noblen Hotel „Adlon“ in Berlin. Beide verstanden sich auf Anhieb gut. Der Katholik Haseloff lud den Lutheraner Gelsinger in die Lutherstadt Wittenberg ein. Fortan blieben beide im Gespräch.