Altmark Wie ein Paar aus Berlin in Arendsee mit einem Seminarhof heimisch wurde

Christian Laase hat einen Riecher fürs Geschäft, das muss man ihm lassen. Zwei Unternehmen mit je 150 Mitarbeitern setzte der Berliner auf die Erfolgsspur. Seine Partnerin Jana Kusick arbeitete als Geschäftsführerin in einem internationalen Tech-Unternehmen und in einer Universität. Heute wohnt das Paar auf einem Bauernhof in der Altmark. Nicht nur das: Es hat das verschlafene Areal in etwas Besonderes, in den Seminarhof „Astraea“ verwandelt.