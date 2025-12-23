Nach dem versuchtem Mord an seiner Mutter wird ein 29 Jahre alter Angeklagter am Landgericht Magdeburg verurteilt. Der Mann wird dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht.

29-Jähriger wollte Mutter erwürgen - Gericht hält Mann für schuldunfähig

Magdeburg/Haldensleben. - Gegen einen 29 Jahre alten Beschuldigten hat am Montag die Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg die zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Angeklagte war schuldunfähig, so die Erste Große Strafkammer. Das Gericht ging von versuchtem Mord aus. Das Urteil ist rechtskräftig.