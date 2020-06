Stendaler sind über die Maskenpflicht irritiert, während Pendler und Lkw-Fahrer gefrustet im Stau stehen. Die A2 wurde zur Geduldsprobe.

Die Masken fallen

Die Maskenpflicht in der Corona-Krise führt zum Verdruss. Viele Bürger meiden deshalb einen Einkaufsbummel oder Gaststättenbesuch. Es herrscht Irritation um die Maskenpflicht für Gaststättenbesucher im Landkreis Stendal. Nun stellt sich die Frage, wer für den Alleingang verantwortlich ist?

Neuer Corona-Fall

Nachdem bereits am Montag jeweils eine neue Corona-Infektion aus Magdeburg und Halle gemeldet wurden, ist nun eine weitere dazu gekommen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagvormittag mitteilte, sei eine weitere Person in Magdeburg positiv auf Covid-19 getestet worden.

Lkw-Unfälle auf der A2

Schwieriger Start für Berufspendler am Dienstagmorgen bei Magdeburg. Am Morgen haben sich zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 2 ereignet haben - beteiligt waren dabei mehrere Lkw.

Kontaktsperre in Thüringen aufgehoben

In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen am 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen.