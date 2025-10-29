Der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Kleinkriminellen, dem vorgeworfen wird, in der JVA Burg seine Ehefrau erwürgt zu haben, startet am 2. Dezember in Stendal.

Tod in der „Liebeszelle“ der JVA Burg

Burg/Stendal - Der Totschlagsprozess gegen einen 38 Jahre alten Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Burg beginnt am 2. Dezember um 9 Uhr vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Stendal im Saal 218 . Das teilte das Gericht auf Volksstimme-Anfrage mit.