Wetterdienst warnt: Hier kracht es in Sachsen-Anhalt

20.06.2021, Bayer, Neumarkt: Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Heftige Regenfälle und Gewitter haben in Mittel- und Oberfranken in der Nacht zum Montag für überflutete Keller und Straßen sowie umgefallene Bäume und einer Vielzahl von Sachschäden gesorgt.

Magdeburg - Der Sonntag beginnt stark bewölkt. Für den Norden meldet der Deutsche Wetterdienst zeitweise Regen. In der Mitte und im Süden soll es zunächst einzelne Auflockerungen geben und es bleibt größtenteils niederschlagsfrei.

Am Nachmittag verbreiten sich vermehrt Schauer und Gewitter, teils mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel. Dabei teils auch in der Summe über mehrere Stunden unwetterartige Niederschlagsmengen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24, im Harz um 19 Grad.

Für die Gebiete Kreis Anhalt-Bitterfeld, Kreis Börde, Kreis

Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Jerichower

Land, Kreis Mansfeld-Südharz, Kreis Wittenberg, Saalekreis,

Salzlandkreis, Stadt Dessau-Roßlau, Stadt Halle (Saale), Stadt

Magdeburg, vermeldete am Sonntagnachmittag der DWD eine Warnung vor starkem Gewitter.

In der Nacht zum Montag bleibt es weiterhin dicht bewölkt und gebietsweise folgen weiterhin Regen oder Schauer. Erst am Morgen klingen diese langsam ab. Im Süden vor allem in der zweiten Nachthälfte folgen erneut einige Schauer.

Am Montag soll es überwiegend bedeckt bleiben. Für den Vormittag meldet der Deutsche Wetterdienst noch Schauer und Gewitter, die später allmählich nach Südosten abziehen. Nachmittags lockert es dann etwas auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.