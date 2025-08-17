Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Wie eine Spezialeinheit des THW nach „Phantom-Tatorten“ sucht
Die virtuelle Spezialeinheit VOST hat während des Weihnachtsmarkt-Anschlags den Rettern in Magdeburg geholfen, im Internet gestreute Falschinformationen auszumachen. So gingen die Daten-Fahnder vom THW vor.
Magdeburg. - Als sich der 35-jährige Ramian Fathi am Abend des 20. Dezember in seinem Kölner Haus auf seinem Handy die Nachrichten aus Magdeburg ansieht, ahnt er den nächsten Einsatz kommen. Der promovierte Sicherheitsingenieur unterbricht die Weihnachtsvorbereitungen und nimmt Kontakt mit einigen seiner insgesamt 73 ehrenamtlichen Kollegen der virtuellen Sondereinsatztruppe des Technischen Hilfswerkes (THW) auf, die weltweit das Internet im Blick haben. Gemeint ist das Virtual Operations Support Team (VOST), also „Virtuelles operatives Unterstützungsteam“.