Die virtuelle Spezialeinheit VOST hat während des Weihnachtsmarkt-Anschlags den Rettern in Magdeburg geholfen, im Internet gestreute Falschinformationen auszumachen. So gingen die Daten-Fahnder vom THW vor.

Dr. Ramian Fathi von der Spezialeinheit des Technischen Hilfswerkes bei einem Einsatz bei der Europameisterschaft 2024 in Neuss. Er war am 20. Dezember beim Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg auch Einsatzleiter des Virtual Operations Support Teams und sollte vor allem „Phantom-Tatorte“ identifizieren.

Magdeburg. - Als sich der 35-jährige Ramian Fathi am Abend des 20. Dezember in seinem Kölner Haus auf seinem Handy die Nachrichten aus Magdeburg ansieht, ahnt er den nächsten Einsatz kommen. Der promovierte Sicherheitsingenieur unterbricht die Weihnachtsvorbereitungen und nimmt Kontakt mit einigen seiner insgesamt 73 ehrenamtlichen Kollegen der virtuellen Sondereinsatztruppe des Technischen Hilfswerkes (THW) auf, die weltweit das Internet im Blick haben. Gemeint ist das Virtual Operations Support Team (VOST), also „Virtuelles operatives Unterstützungsteam“.