Weißenfels (dpa/sa) - Die Schuhausstellung im Weißenfelser Museum Schloß Neuaugustusburg hat Zuwachs bekommen. Floorball-Nationalspieler Tim Böttcher schenkte dem Museum ein Paar seiner Sportschuhe, wie die Stadt Weißenfels am Mittwoch mitteile. Der gebürtige Weißenfelser trug sie unter anderem bei den WM-Qualifikationsspielen gegen die Slowakei und Schweden im vorigen Jahr. Im Museum sollen sie in der Vitrine neben den Schuhen von Basketball-Profi Dirk Nowitzki stehen.

Die Schuhausstellung auf Schloß Neuaugustusburg erinnert an die lange Tradition der Schuhherstellung in Weißenfels. Zu DDR-Zeiten war die Stadt an der Saale das Zentrum der Schuhproduktion.

Neben einem Blick in die Historie enthält die Ausstellung auch einen Bereich mit Tretern von Prominenten. So trennte sich Linken-Politiker Gregar Gysi von einem Paar Schuhe, das er mit Vorliebe im Bundestag trug. Auch Schuhe des inzwischen gestorbenen Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl und dem früheren US-Präsidenten George W. Bush sind dabei.

Pressemitteilung