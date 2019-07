Baden-Baden (dpa) - Das Lied "Sweet But Psycho" der amerikanischen Sängerin Ava Max ist bislang der Hit des Jahres 2019 in den Offiziellen Deutschen Charts. Das teilte die GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Im Text des Ohrwurms geht es um eine attraktive Frau, die psychisch jedoch nicht ganz stabil zu sein scheint. Im Refrain heißt es "Sie ist süß, aber ein Psycho". Bei den Alben kommt das neueste unbetitelte Werk der Band Rammstein auf den ersten Platz der Halbjahrescharts.