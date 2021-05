1. FC Magdeburg begrüßt ersten Neuzugang - Ernst verlässt den Verein

Am Pfingstmontag hat der 1. FC Magdeburg zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben: Rechtsverteidiger Dominik Ernst verlässt den Drittligisten. Dafür kommt mit Tim Sechelmann ein gelernter Außenverteidiger vom 1. FC Köln II.

Magdeburg - Ein Defensivspieler geht, ein Defensivspieler kommt: Der 1. FC Magdeburg hat mit zwei weiteren Personalien Planungssicherheit für die neue Drittliga-Spielzeit geschaffen. Während Dominik Ernst den Verein auf eigenem Wunsch verlässt, begrüßen die Blau-Weißen mit Tim Sechelmann den ersten Neuzugang des Sommers.

Der 22-jährige Außenverteidiger wechselt vom 1. FC Köln II an die Elbe. Für die Zweitvertretung des Bundesligisten lief Sechelmann in der laufenden Saison 33 Mal in der Regionalliga West auf. Ausgebildet wurde der aus Münster stammende Defensivmann im Nachwuchs von Borussia Dortmund, spielte im Junioren-Bereich zudem für die deutsche Nationalmannschaft.

Ernst schlägt Verlängerung aus

„Tim ist in der Defensive flexibel einsetzbar, kann sowohl auf der linken Seite, in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen. Er erfüllt zudem die U-23-Regel und möchte gerne den nächsten sportlichen Schritt mit unserem FCM machen“, erklärte Sportdirektor Otmar Schork zur Verpflichtung. Auch Trainer Christian Titz freut sich über den Zugang: „Mit Tim bekommen wir einen jungen sowie entwicklungsfähigen Linksfuß, der auf mehreren Positionen spielen kann und mit seinem Profil unserem Kader guttut.“

Nicht mehr zum Kader gehört indes Dominik Ernst, der zwar ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen hatte, dieses allerdings ausgeschlagen hat. „Wir hätten gerne mit Dominik verlängert und bedauern seinen Abgang“, erklärte Schork. „Er hat sich für einen anderen Weg entschieden, was wir akzeptieren und respektieren. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“ Damit steht Außenverteidiger Ernst als zehnter Abgang des Drittligisten fest.