Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Viktoria Uenglingen vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne freuen.

Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Stendaler konterten in der 34. Spielminute. Diesmal war Jacob Engler der Torschütze.

34. Minute SV Viktoria Uenglingen und SG Letzlingen / Potzehne im Gleichstand – 1:1

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur eine Spielminute später konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – J. Hunnius, Pfeiffer, D. Ahrendt, B. Hunnius, Arndt (67. Dräger), Jandt, S. Hunnius, C. Ahrendt, Müller-Bollenhagen, Bierstedt

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Bock, Mertens, Wiegmann, Bock, Engler, Grabau, Lamprecht, Daries

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43