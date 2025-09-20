Der 1. FC Zeitz sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Erfolg gegen den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz Kopf an Kopf mit SV Großgräfendorf – 1:1 in Minute 19

1:1. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze traf in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke traf in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger, Müller, Medovkin, Kämpfe, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rothe, Thäle (30. Flesch), Felgenträger, Rolke, Brausch (24. Eckardt)

SV Großgräfendorf: Deubel – Bunzel (84. Lautenschläger), Tietze, Geier, Henze, Hofmann, Werner, Weniger, Uhlmann (57. Wolf), Meyer (30. Goldschmidt), Ernst

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35