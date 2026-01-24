Beim Ostduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sind die Aufstellungen und Spieltagskader bekannt. Die Volksstimme ordnet beides ein.

Magdeburg - Viele Veränderungen der Startelf im Elb-Clásico waren beim 1. FC Magdeburg im Vergleich zum Rückrunden-Auftakt. Schließlich hat das Trainerteam nach dem 3:0 in Braunschweig gar keinen Grund dazu. Und Experimente scheinen in einem brisanten Derby sowieso fehl am Platz zu sein.

Wie sehr die Magdeburger bei der Partie an diesem Samstagabend auf Bewährtes setzen, zeigt der Blick auf die Aufstellung. Das Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold schickt genau die gleiche Mannschaft ins Rennen wie vor einer Woche. Bedeutet: Auch der zuletzt erkrankt angeschlagene Stratege Silas Gnaka ist fit für den Ostklassiker.

Lesen Sie auch: Gelingt dem 1. FC Magdeburg ein historischer Sieg gegen Dresden?

Das Trainerteam lässt indes nicht nur die Startelf gleich, sondern nimmt auch beim Kader lediglich eine Veränderung vor. Außenverteidiger Herbert Bockhorn – ebenfalls nach Erkrankung rechtzeitig bereit – rückt rein. Weichen muss für den Routinier Flügelstürmer Kandet Diawara. Youngster Albert Millgramm könnte hingegen wieder von der Bank kommen.

Auch bei Dynamo Dresden ist die Startelf die gleiche wie bei ihrem 2:0 gegen Greuther Fürth vor einer Woche. Demzufolge beginnen bei den Sachsen vier Winterneuzugänge – unter anderem der Ex-Magdeburger Jason Ceka. Der erst am Freitag von der SGD ausgeliehene Stürmer Ben Bobzien fehlt noch im Aufgebot.