Herbert Bockhorn genoss am Mittwoch jeden Ballkontakt.

Magdeburg - Herbert Bockhorn konnte es gar nicht richtig fassen, beim 11:0-Testspielsieg des 1. FC Magdeburg in Burg spielen zu können. „So richtig realisiert habe ich es erst, als ich aus dem Bus ausgestiegen bin“, erzählt der FCM-Außenverteidiger. Nach der Verletzungspause mal wieder ein Spiel mit all seinen Facetten auf dem Rasen zu erleben, sorgte bei ihm sogar für ein „bisschen Aufregung“. Denn: „Ich hatte diesen Ablauf eines Spieltags einfach so lange nicht mehr.“ Entsprechend war es für ihn „wunderschön“, sein Comeback zu geben.