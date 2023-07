Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verbindet FCM-Neuzugang Ahmet Arslan eine schöne Erinnerung. Denn er schoss am 6. Mai in der dritten Liga für Dynamo Dresden ein Tor beim 3:1 gegen die Hessen. Und vielleicht beginnt der 29-Jährige heute beim Zweitliga-Auftakt des 1. FC Magdeburg in Wiesbaden (13 Uhr/Sky). Coach Christian Titz zählt ihn in jedem Fall zu den Spielern, die „problemlos in der ersten Elf spielen können“. Ansonsten dürfte der 1,79-Meter-Mann von der Bank kommen.