Magdeburg - Herbert Bockhorn trieb es etwas auf die Spitze. Mit ausgebreiteten Armen, einem lauten Jubelschrei und einem breiten Grinsen „provozierte“ der 29-Jährige vom 1. FC Magdeburg am Freitag während des Torschusstrainings Dominik Reimann. Der Keeper lächelte und täuschte eine kurze Trittbewegung in Richtung Bockhorn an, mit der er seinen Mitspieler aus dem Strafraum verscheuchte. Die Stimmung beim Club ist also recht locker. Allzu entspannt sollte sie vor der Begegnung beim 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) allerdings nicht sein.