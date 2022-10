1. FC Magdeburgs Luca Schuler: Nach Premieren-Tor gibt’s Küsschen auf Oktoberfest

Magdeburg - Das hat er sich wohl redlich verdient: Nur Stunden nach Luca Schulers Siegtor zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag, gab es einen dicken Kuss für den Matchwinner vom 1. FC Magdeburg!

FCM-Stürmer Luca Schuler bekommt ein Küsschen von Freundin Nele. Foto: instagram/luca_schuler18

Schulers Freundin Nele postete dieses Foto auf ihrem Instagram-Kanal, das ihr prominenter Freund gleich mal teilte. Darauf zu sehen, wie sie ihrem Luca einen dicken Kuss gibt.

FCM-Held Schuler auf Magdeburger Fest

In bayerischer Tracht und mit Bierkrug in der Hand feiert Schuler sein Premieren-Treffer in der Zweiten Bundesliga. Nach dem Knoten-Platzer und Torwart-Patzer, siegte der 1. FC Magdeburg in der heimischen MDCC-Arena vor über 19.000 Fans. Auch dank des Tores vom blonden Sturm-Hünen Schuler.

Lange war der FCM-Mittelstürmer schwer verletzt, kämpfte sich wieder in die Startelf von Cheftrainer Christian Titz – und belohnte sich nach sechs Spielen ohne eigenen Treffer in Liga 2 mit einem Tor.

FCM: Titz' Feier-Ansage nach Regensburg-Spiel

Nach dem zweiten erfolgreichen Heimspiel in Folge für den FCM, kam dann die Ansage von Coach Titz: Es dürfe heute auch mal ein Bier getrunken werden.

Gesagt, getan. Dachte sich wohl auch Luca Schuler, der hier mutmaßlich das Zelt auf der Magdeburger Messe einen Besuch abstattete.

Übrigens nicht das erste Mal. Luca Schuler und Freundin Nele scheinen Fans der Magdeburger Herbstmesse zu sein. Sie schlenderten bereits kurz nach der Eröffnung über die Kirmes.

Luca Schuler mit Freundin Nele auf der Magdeburger Herbstmesse. Foto: Christian Schroedter

Das Liebespaar Luca Schuler und Freundin Nele. Foto: Christian Schroedter

FCM-Sturmtank Luca Schuler wird wohl weiter angreifen wollen - erst recht, nachdem er den Bock endlich umgestoßen hat. Bereits am Sonntag steht mit dem SV Sandhausen der nächste Gegner an. Vielleicht gibt es dann wieder einen "Lucky Punch" von Sturm-Star Schuler.