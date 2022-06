Nach Luca Schulers Verletzung: Weitere Verpflichtungen beim FCM denkbar

Die personelle Lage hat sich beim 1. FC Magdeburg während der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga ruckartig geändert. Aufgrund mehrerer Ausfälle schließt Trainer Christian Titz Neuverpflichtungen nicht aus.

Magdeburg - Es hatte alles so gut begonnen am vergangenen Sonnabend, als der 1. FC Magdeburg vor rund 400 Zuschauern die erste gemeinsame Trainingseinheit absolvierte. Die Akteure des Zweitligisten lächelten, schrieben später eifrig Autogramme und erfüllten den Fans ihre Fotowünsche. Nur wenige Tage später ist die Stimmung bei den Blau-Weißen allerdings etwas getrübt. Der FCM musste von jetzt auf gleich mehrere personelle Ausfälle hinnehmen – ausgerechnet vor dem Start ins Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf am Sonntag.