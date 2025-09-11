Magdeburg - Manchmal reichen bereits zwei Verletzte, um die eigene Sicherheit zu verlieren. So geschehen beim Greifswalder FC, der mit Mittelstürmer Soufian Benyamina (Innenbandriss) und Innenverteidiger Bastian Strietzel (Kreuzbandriss) aktuell auf zwei Säulen im Spiel des Fußball-Regionalligisten verzichten muss. „Wir haben uns mit den Greifswaldern intensiv beschäftigt, weil sie als Aufstiegskandidat gehandelt worden waren“, berichtete Pascal Ibold, der mit Petrik Sander die U 23 des 1. FC Magdeburg trainiert. Ibold ergänzte: „Aber natürlich haben sie mit Benyamina und Trietzel aktuell zwei schmerzliche Ausfälle, die keine Mannschaft in dieser Liga 1:1 ersetzen könnte.“

