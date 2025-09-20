Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der BSV Halle-Ammendorf II über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (88.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Piven, Thurm (90. Brock), Klein (89. Kettmann), Kirchbach, Kanditt, Bergmann, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Beyer, Große, Unger (63. Schieritz)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Kleinert, Richter (46. Troitzsch), Balbach (58. Öder), Dragon, (74. Ranft), Dinter, Hermann, Wittmann, Freund (77. Götz)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff