Der SV Romonta 90 Stedten erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage traf in der 44. Spielminute per Strafstoß. Es wollte den Stedtenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in Spielminute 53 ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter versenkte den Ball in Minute 76 zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu erweitern (90.+3). Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (82. Berger), Schrötter, Höher, Kaschperk (25. Thomas), Grünhage, Nachtwein, Prenz, Lindau, Bielig, Merker (72. Pfautsch)

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou, Marschall, Räber Cruz (77. Fritsch), Dzwonik, Paquo, Becker, Finze, Passou Bitalounani (46. Krause), Ishchenko, Winter (83. Richter)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40