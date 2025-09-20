Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Maximiliano Exequiel Conde das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Kelbraer legten in der 18. Minute nach. Diesmal war Nazar Rybak der Torschütze.

SV Kelbra mit 2:0 vorne – 18. Minute

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov (75. Khudyi), Barthel, Conde (90. Steinberg), Tagishi, Rybak, Okapal (83. Hegenbart), Matschulat, Gurniak, Eis, Shpikula

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Berbig (65. Binneböse), Küster, Reinschmied, Knothe, Lieb, Schneider, Hoppen, Hartmann, Pschribülla (83. Bader), Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55