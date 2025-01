Magdeburg. - Führungsspieler in einer funktionierenden Mannschaft erkennt man an den kleinen Gesten während eines Spiels. Am vergangenen Sonntag war genau das beim 1. FC Magdeburg zu beobachten. Obwohl die Blau-Weißen in Elversberg eine ansprechende erste Halbzeit gespielt hatten, lagen sie nach 36 Minuten mit 0:2 zurück. Zweimal nicht aufgepasst, zweimal hat es geklingelt. Während der eine oder andere Akteur haderte, wurde Abwehrspieler Jean Hugonet aktiv und suchte noch auf dem Platz das Gespräch mit seinen Nebenleuten. „Es ist wichtig, in diesem Moment mit den Spielern über die Kleinigkeiten zu reden, die nicht gehen“, erklärt der 25-jährige Franzose.

