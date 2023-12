Auch der jüngste Treffer von Rückkehrer Mohammed El Hankouri in Fürth beweist: Der 1. FC Magdeburg ist in der Lage, aus großer Entfernung Tore zu erzielen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach seinem perfekten Comeback in der Zweitliga-Partie in Fürth (1:1) am vergangenen Sonnabend verfolgt Mohammed El Hankouri nun ein neues Ziel: gegen Fortuna Düsseldorf am Sonnabend (13 Uhr/Sky) daheim zu einem umjubelten Hinrunden-Abschluss des 1. FC Magdeburg beizutragen. Und das könnte der 26-Jährige mit einem erneuten Traumtor. Auch im Training in dieser Woche visierte der Außenbahnspieler das Gehäuse aus der Ferne an.